Darren開車變正義魔人 張本渝愛脫光真實接觸
台視八點檔《700歲旅程》2日晚上播出的圓夢計畫來到屏東大鵬灣賽車場，劇組大手筆租下專業賽道和賽車，讓現場每個人都化身「賽車迷」在賽道旁又叫又跳，喜愛車子的張本渝也把握難得機會小試身手，趁著空檔過過賽車癮，大夥也在現場分享起自己的開車怪僻，喜愛開車的張本渝說：「只要天氣不熱、或沒下雨，我喜歡開窗不開冷氣，有時候還喜歡脫光腳開車，真實接觸感覺特別舒服。」
Darren邱凱偉是個愛開車趴趴走的人，還加入車隊和車友聚會，認識不少同好，他也對愛車非常呵護，三不五時包膜改裝愛車，他表示：「我一上車就很嚴肅，最受不了不打方向燈、或是龜速開內車道的人。」若不小心違規被拍照，他還會把照片護貝、保存，笑說：「當然要好好保存，因為這些照片很貴！」且這也是警惕自己的方式。
該劇「銀花計畫」為了圓朱陸豪飾演的陳必先的賽車夢，將他帶到大鵬灣賽車場體驗一日賽車手的滋味，為此劇組大手筆包下大鵬灣賽道，商借了一台拉風的全白賽車，更請來專業賽車教練和車模待命，讓在場所有男士陷入瘋狂。第一次穿上賽車服的朱陸豪分享拍攝這部戲不僅圓了必先的夢、也圓了自己的夢，興奮的說︰「因為我跟戲中角色一樣很喜歡開車，這也是我第一次到大鵬灣看賽車，很興奮很過癮！」只是難得有香車配美人，又有專業場地可以小試收手卻苦無機會表現，朱陸豪開玩笑抱怨：「就是鄧導擔心我們安危，他跟我說『老先生你就別開了！』只好拍拍照過過癮。」
(中時)
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