陸品牌自拍機 台網美愛不釋手

大陸品牌的美圖手機，日前在中國天貓雙十一活動中成為最大黑馬，根據天貓所公布的手機銷售排行，雙十一當天活動第一個小時內，美圖手機同時佔據品牌銷售額及商家銷售額的第五名，緊隨蘋果之後，創下亮眼成績！

台灣美圖手機同樣廣受愛自拍、愛漂亮的年輕族群喜愛，許多部落客、網美實際使用後無不愛不釋手。業者獨家與一電信業者合作，於元旦首日開賣。

(旺報)