烽火下成長 前輩畫家賴傳鑑辭世

在烽火下成長的台灣前輩藝術家賴傳鑑在105年12月27日辭世。文化部鄭麗君部長聞訊深感哀悼與不捨，並指示藝術發展司及所屬國立台灣美術館儘量協助家屬處理治喪事宜。

賴傳鑑在藝術與文學皆有出色表現，曾於1985年獲中山文藝創作獎，1989年獲吳三連藝術獎，1990年獲林本源文化教育獎。爲彰顯頼傳鑑的藝術成就，國立台灣美術館於2012年及2015年即分別為其出版美術家傳記叢書及影音紀錄片。

1926年生於桃園中壢的賴傳鑑，1943年中學畢業便赴日，進武藏野美術學校研習，不久逢日本戰敗投降，只得匆匆束裝返台。賴傳鑑雖歷經戰亂和生活驟變，卻未曾放棄摯愛的藝術創作。最難得的是他近乎與生俱來的一種執著，於青年時期便以嚴謹的態度從事藝術創作和理論研究，尤其對立體派的研究，他以五、六年的時光鑽研綜合立體派的物體變形和畫面的構成，以及主觀而樸素的色彩，而成為其往後創作的基石。

賴傳鑑ㄧ生創作風格多樣，而其創作企求的是透過自然以及生活環境，將所感所思轉化為意象與色彩來詮釋和諧的、陽光與色彩的有情世界，呈現出心靈層面最真實的形象與感觸，是台灣美術史上具代表性的前輩藝術家。

(中時)