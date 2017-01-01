SBL》布拉與老將齊發威 達欣輕取裕隆

達欣洋將布拉拿下20分、18籃板，裕隆防守幾乎拿他毫無辦法。(中華籃協提供)

雖有老闆嚴凱泰本季首次親自坐鎮看球，又有周士淵追逐4000分大關，可惜新北裕隆還是阻擋不了「印度姚明」布拉威力！靠著布拉20分、18籃板，周儀翔也有17分，達欣81比66輕取裕隆，續以13勝5敗穩居龍頭。

「這場比賽我們只是打出應有水準，除了布拉越戰越勇，當然還有張智峰、林冠綸兩名老將展現關鍵價值，我們的防守也讓對方不好出手。」達欣總教練邱大宗說，張智峰全場三分球3投全中、獨拿12分，林冠綸也有8分。

「我們贏球關鍵仍在防守，以前我們賺多少就花多少，就算得分點多，仍需做好防守，分數自然可以拉開，」張智峰說，「現在的我仍以輔助角色居多，畢竟我們球隊很少輔助者，不過無論我上場多少時間，我打球態度都一樣。」

裕隆老闆嚴凱泰難得球場現身，包含張學雷、林正明等前裕隆教練也都到場。(中華籃協提供)

裕隆則以賀夫23分、9籃板與4火鍋表現最佳，對於老闆相隔多年再來現場觀戰，裕隆執行教練魏永泰說：「其實老闆很愛看球，只是怕來了給我們壓力，他真的是很好的老闆，只可惜我們下半場自己沒有打好。」

周士淵此役攻下16分，生涯累積得分3995分，要等到下周六移師到中原大學體育館舉行的裕隆與金酒之戰，才有機會成為史上第3位得分破4000分的球員，「其實我沒想過4000分，只想幫助球隊贏球，這比什麼都重要。」

(中時電子報)