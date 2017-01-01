等紅燈爆衝突 機車騎士互毆、扔信號彈

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陳男腰部遭信號彈燒傷。（楊明峰翻攝）

現場地上有信號彈所留下的痕跡。（楊明峰翻攝）

33歲陳姓男子1日下午3時許騎機車載女友，行經桃園市大溪區員林路二段停等紅燈時，與25歲林姓機車騎士及其25歲陳姓友人等6人發生口角，陳男拿出隨車棍棒打傷林男及陳男，陳男卻反被對方拿信號彈丟擲，腰部遭到灼傷，並無大礙。大溪警方獲報出動快打部隊，壓制現場8人，通通帶回派出所，全案依傷害、聚眾鬥毆、毀損罪嫌偵辦。

(中時)