朴槿惠停職後首見媒體 否認「親信門」指控
韓媒報導，南韓總統朴槿惠1日在青瓦台與媒體記者座談，就「親信門」表態，全盤否認相關指控。這是朴槿惠被彈劾後時隔23天首次與外界人士接觸，也是她被停職後首次以記者座談會的形式就有關疑惑表態。
朴槿惠也就世越號沉船事故發生後7小時的行蹤表示，當天沒有安排行程，在總統官邸處理工作。她稱自己當天持續關注相關情況，接到報告後，指示有關部門投入特種部隊等所有可用資源營救全部遇險人員。
朴槿惠還說，在接到「全員獲救」的消息後，一度感到慶幸，但此後得知消息有誤，深感驚訝。她隨即準備前往中央災難安全對策本部，但警衛部門表示做準備需要一些時間，加上對策本部方面也發生了一些狀況，因此當時沒能及時前往對策本部。
另外，外界流傳沉船事故發生後7小時內，朴槿惠接受微整容，朴槿惠澄清表示，絕對沒有接受微整容。當天美容師為幫她做頭髮去過青瓦台，護士曾前去送漱口液，除此之外沒有外部人員訪問過總統官邸。
對於親信崔順實干預政務的指控，朴槿惠稱，作為總統，她很清楚自己該履行的職務，也有自己的想法，雖然崔順實是她相識多年的好友，但不可能由崔順實包辦所有事情。
(旺報)
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