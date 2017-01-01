北京元旦灰蒙蒙 網民諷霧霾已拿到戶口
2017年元旦清晨北京市在厚厚的毒霧中甦醒，空氣中所含有害細懸浮微粒濃度超過國際標準20倍以上。憤怒的網民譏諷霧霾已經有了北京戶口，永遠都不會走。
法新社報導，繼去年12月長時間的汙染後，中國大陸首都北京昨天再度因為氣味辛辣的灰霾而窒息，能見度也因此變成僅有數百公尺。
摩天大樓屋頂上發光的招牌似乎飄浮在濃霧中，一些觀光客則戴著口罩。美國之音（Voice of America）報導，霧霾在新年第一天籠罩華北，導致數百航班取消，還有些公路奉令關閉。
據美國駐北京大使館估計，對人體健康有害的細懸浮微粒PM2.5濃度值，今天上午超過500，遠遠高出世界衛生組織（WHO）所建議的24小時平均安全濃度上限每立方公尺25微克。
社群媒體今天則被北京民眾的怒氣所淹沒。
署名「衝浪者」的網民在微博說：「他們為何不啟動紅色預警？就因為會成為今年第一天的壞兆頭？」
有網民回應說：「汙染現在已經有了北京戶口（居住許可證）。它已經成為北京的一部分。它永遠都不再離開了。」
中國大陸排放的溫室氣體大多來自燃燒煤炭，為了發電和提供熱能。當電力和熱能的需求在冬季達到高峰時，燃煤數量也達到尖峰，並成為霧霾的主要成因。
去年12月16至21日間，北京與其他30個大陸北方主要城市都發布了「紅色預警」。當嚴重空汙可能持續超過72小時，就會啟動這個最高標準預警。
在這些地區，建築工地停工，學校則停課。為降低濃重霧霾，官方減少了可在道路行駛的車輛數目。
媒體報導，昨天和前天，在大陸北部和東部24個城市，紅色預警再度登場。
據官方網站，這些紅色預警今天幾乎全部被撤下，其中明顯的例外是高度工業化的河北省省會石家莊各區，當地去年12月中旬的空汙監測值最高超過世界衛生組織建議上限的40倍。（譯者：中央社周慧盈）1060101
(中央社)
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