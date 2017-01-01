林依晨難得放閃 同框老公萌變雪人

林依晨難得曬同框老公照，低調秀恩愛。（圖／取材自林依晨微博）

林依晨和老公擺出俏皮表情，模樣相當可愛。（圖／取材自林依晨微博）

林依晨和林于超結婚2年多。（圖／中時資料照）

女神林依晨和老公林于超2014年結婚，夫妻倆因工作關係常分隔2地，令外界常問起他們的「做人」進度，林依晨則透露預計在這1、2年生孩子，而兩人今年也把握難得的相聚時光，一起迎接2017的到來，今（1日）女神難得放閃，曬出小倆口合照。

林依晨今在微博發文向大家拜年：「新年快樂，願人人都能在新的一年之中，更靠近自己一些，也更善待彼此一些。」並附上和老公在浪漫雪景下的合照，雖然把老公P成雪人臉未亮相，但看到她依偎在對方懷中露出燦笑，就能感受到其散發的甜蜜氛圍，另外，小倆口也玩起街上的雪人造型版，俏皮地作出吐舌表情，可愛又恩愛的樣子令人稱羨。

(中時電子報)