周士淵4000分再等等 達欣穩居龍頭

SBL裕隆的周士淵今天攻下16分，挑戰生涯4000分再等等，球隊也在下半場崩盤，讓達欣最終以81比66勝出，繼續穩居聯盟龍頭。

第14季超級籃球聯賽（SBL）裕隆納智捷與台北達欣工程的比賽，今天在新北市的板橋體育館進行，裕隆的周士淵這場比賽要向生涯4000分叩關。

這場比賽開打後，裕隆賀夫（HerveLamizana）、呂政儒雙箭頭聯手攻下12分，達欣進攻上則是多點開花，先發5人都有得分進帳，雙方以16比16在首節戰成平手。

次節周士淵3次出手全部命中，一口氣拿下7分，賀夫也維持首節手感獲得6分，兩人率領裕隆在這節打出20比18攻勢，在上半場以36比34小幅領先達欣2分。

易籃再戰，裕隆命中率下滑，達欣布拉（Sim Bhullar）5次出手全部命中，加上罰進兩球攻下12分，搭配周儀翔外線3投兩中拿下10分，讓達欣這節拉出24比14攻勢，反以58比50領先裕隆8分。

第4節裕隆靠賀夫6分獨撐大局，達欣則靠老將張智峰3投3中、兩罰中1拿下9分，另外施顏宗也拿下6分，兩人率隊打出23比16收尾，終場以81比66擊敗裕隆，繼續穩坐龍頭寶座。

達欣布拉今天有20分、18籃板的表現，周儀翔有17分、6助攻演出，張智峰則貢獻12分；裕隆賀夫有23分、9助攻表現，周士淵、呂政儒分別拿下16分、11分。

周士淵在2016年12月31日，裕隆出戰台灣銀行的比賽中轟下25分，讓生涯得分累積達3979分，距離生涯4000分大關，僅21分的差距。

今天周士淵兩分球10投5中、三分球5投2中，攻下全隊次高16分，生涯累積3995分，距生涯4000分里程碑還有5分差距。

過去SBL曾有兩人締造生涯4000分紀錄，其中田壘在第11季成為SBL拿下生涯4000分的第1人，呂政儒則是在本季達到個人生涯4000分的里程碑。1060101

(中央社)