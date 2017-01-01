花蝴蝶跨年獻唱出包 自嘲為新年製造頭條

「花蝴蝶」瑪麗亞凱莉在紐約時報廣場（Times Square）跨年活動壓軸獻唱，卻疑似發生技術問題唱不下去，表演結束後發文自嘲為2017年製造頭條。

美聯社報導，瑪麗亞凱莉（Mariah Carey）演唱時疑似發生技術性問題，她甚至在演唱「Emotions」途中停下，還要求台下觀眾幫她唱完，她當時在台上來回踱步，並告訴台下群眾：「我正試著坦然面對這裡發生的一切。」

這位天后級歌手的代表人證實，當時有些技術性問題。

英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，這位天后忍著怒氣在台上來回走動，在表演中再三要求打開舞台監聽設備，最後還與舞者簡短做了一些舞蹈動作，試圖挽救她的表演。

她在第1首歌結束時說：「我也想放假，我不能放1次假嗎？」

第2首歌結束後，她在穿過拿著大羽毛扇的舞者離開前諷刺地說：「拿著那些羽毛，一點幫助也沒有。」

瑪麗亞凱莉表演後在Instagram上貼文：「爛事發生了。」

她也自嘲：「這是為了在2017年製造更多頭條。」

根據「紐約郵報」（New York Post），這次出包的警鐘早就敲響，這位巨星的團隊看似並不在意這場世界著名盛典。

活動製作團隊擔心瑪麗亞凱莉當天可能遲到，特地雇請1個團隊來確保這位傳奇天后會準時到場，但當製作團隊詢問她預計到達的時間，瑪麗亞凱莉的人回覆：「倒數的水晶球實際上何時會降下？」

更扯的是，瑪麗亞凱莉還是被伴舞男友抬著上台彩排。

她的這場表演引起網友不滿，有人認為她應該提早做準備，或是乾脆在家休息。

但也有人替她講話，網友Tors說：「如果你曾登台，並且因為監聽系統的問題，無法聽見伴奏或樂團的聲音，你就會知道，那就像是你站著，所有人都開始動作，而你卻無法聽到任何東西，你試著唱歌並希望自己有唱對！說真的這很難，這也是為何大部分的人都戴著耳機。」（譯者：中央社廖禹揚）1060101

(中央社)