土總統稱恐攻意在製造混亂 誓奮戰到底
土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）表示，今天闖入伊斯坦堡知名夜店跨年派對，殺死39人的武裝攻擊者，是尋求在土國製造混亂。
艾爾段在總統府網站的聲明說：「他們正致力於藉由這些針對我國治安與平民蓄意發動的令人髮指攻擊，打擊我國士氣，並製造混亂。」
土耳其官員說，這次攻擊發生在邁入新年僅1個多小時後，攻擊者在夜店Reina門口擊斃1名員警與1名平民，接著掃射店內。Reina是伊斯坦堡最高級的夜店之一。
在此之前，土耳其已因庫德族好戰分子與伊斯蘭國（IS）極端分子，在伊斯坦堡與各地發動的一連串恐攻，度過血腥的2016年，數百人因此喪生。
但艾爾段誓言，土耳其會持續與恐怖主義奮戰。
他說：「土耳其決心對抗恐怖主義到底，並採取一切必要措施，以確保國民的安全與這個地區的和平。」（譯者：中央社廖禹揚）1060101
(中央社)
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