辰亦儒認飯友 帶曾之喬陪爸媽吃飯

36歲藝人辰亦儒今天坦言想早日實現40歲前生子目標，爸媽反倒要他別急，慎選對象再結婚；他並承認有帶緋聞女友曾之喬與爸媽吃過飯，兩人目前是好友兼「飯友」。

辰亦儒下午在台北西門町為日系雜貨站台，談起宜蘭跨年演出，笑稱因昨晚宜蘭飄雨，一個念頭想到陪觀眾淋雨氣氛更High，玩到最後為感謝觀眾熱情，就秀出精壯身材回饋大家。

曾立下40歲前生子願望，辰亦儒直喊今年要更加油，「40歲真的是大限，不然小孩大學畢業我都要60歲了」。有積極找對象，也曾想帶有好感女生與爸媽吃飯，不料爸媽反倒認為進度太快，要他慎選、不能急，不要因年紀趕結婚。

辰亦儒也大方承認帶曾之喬和爸媽吃過飯，爸媽欣賞她單純簡樸作風，笑稱兩人目前是好友與「飯友」，曾之喬吃東西不挑剔，能找她吃平價美食，稱讚曾之喬出道早、很成熟，常能向她詢問建議。

之前在社群網站臉書（facebook）上傳與藝人好友郭品超、汪東城合照，3人結實身材被網友封「人間胸器」；他透露3人認真打算以「人間胸器」組團出單曲，搞笑稱表演或拍MV只要一直撕衣、裸露就好，帥度不輸韓星，又省治裝費。

談起印象最深的跨年，辰亦儒說，去年沒接任何跨年工作，與郭品超找間酒吧看台北101跨年煙火，是他出道以來第1次跨年放假，第1次看跨年煙火，當時雖因沒通告失落，卻也留下難忘回憶。1060101

(中央社)