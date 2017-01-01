Twins小巨蛋合體 念念不忘台粉熱情

Twins即將再度合體登台。（台視）

Twins念念不忘熱情的台灣粉絲。（台視）

台視除夕特別節目《2017超級巨星紅白藝能大賞》，邀請自香港天后級女子團體Twins蔡卓妍（阿Sa）、鍾欣潼（阿嬌）合體獻唱，兩人將連續帶來多首組曲，重磅出擊震撼觀眾視覺與聽覺！這也是繼去年「金曲27」合體擔任頒獎嘉賓後，兩人再度以Twins的身分來台演出。兩人皆表示台灣粉絲親切與熱情讓她們念念不忘，蔡卓妍笑著說：「各地粉絲都很熱情，台灣的粉絲就是會帶來很多不同的台灣地道美食，每次除了我之外、我的團隊都受惠呢！」

Twins成軍出道多年、死忠粉絲一路相隨，也讓鍾欣潼相當感動：「很多粉絲都跟隨支持我們超過10年，所以每次見面都覺得很親切，好像舊朋友見面、很開心呢！」對於要在《紅白》舞台上表演，阿Sa與阿嬌都難掩心中喜悅，阿Sa開心的說：「上次我們來是擔任金曲獎頒獎嘉賓，希望粉絲們喜歡我們這次演出的歌曲！」阿嬌表示：「我們兩個在一起就好像有心靈感應般，很自然的就會很合拍會懂對方的意思、很神奇呀！」

新的一年到來Twins工作滿檔，兩人透露今年計畫推出新專輯與舉辦海內外演唱會。對於一年一度的農曆新年，蔡卓妍也已經開始規畫：「每年都會先跟家人過年，然後才跟朋友外出旅遊，今年也打算這樣，但還沒定案呢！」而鍾欣潼則透露：「今年的農曆新年跟我的生日很近，我已向公司申請長假，不過公司還沒批准、所以一切都只是計畫中。」《2017超級巨星紅白藝能大賞》即將於106年1月7日在台北市小巨蛋登場，並於雞年除夕（106年1月27日）晚間7點在台視主頻播出！

(中時)