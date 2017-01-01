金正恩新年賀詞：成為任何強敵不敢招惹的東方核強國

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北韓最高領導人金正恩（見圖）於平壤時間當日中午12時，通過北韓中央電視台發表2017新年賀詞。（新華社/朝中社）

北韓最高領導人金正恩於平壤時間1日中午12點（台灣時間11點30分），通過北韓中央電視台發表了2017新年賀詞。據北韓朝中社報導，金正恩在講話中表示，去年北韓在提升國防實力方面實現歷史性轉折，成長為任何強敵都不敢招惹的「東方核強國」和軍事強國。

金正恩稱，北韓首次進行氫彈試驗，各種攻擊手段，以及核彈頭爆炸的試驗都取得成功。金正恩表示，尖端武裝裝備研究開發事業越來越活躍，洲際彈道飛彈試射，也已進入收尾階段。

韓聯社報導，金正恩從2013年起，每年都以預錄方式發表原聲新年賀詞。2013年至2015年，北韓中央電視台等媒體，於上午9點多播出金正恩發表新年賀詞的畫面，2016年和今年改於平壤時間中午12點播出。

(旺報)