睽違4年 王菲現場開唱引起熱議

出身北京的華語歌壇天后王菲，近年來少有新作出現。時隔4年，她於2016年12月30日在上海的「幻樂一場」演唱會，雖然受到矚目，但走音傳聞及門票銷售眾說紛紜，卻也引起熱議。

1969年生於北京的王菲，唱過「容易受傷的女人」、「天空」、「紅豆」等膾炙人口的華語歌曲，是臺灣民眾較早熟悉的中國大陸女歌星。但2005年起便反覆進入半退隱狀態。除在2011年與陳奕迅合唱「因為愛情」及零星配唱的電影主題曲外，少有新作。

除了歌藝，王菲的感情生活，也是華語歌星裡經常被人談論的話題之一。她與竇唯、李亞鵬的兩段婚姻，以及與香港影星謝霆鋒被戲稱為「合久必分、分久必合」的戀情，都成為鎂光燈的焦點。

2016年9月，王菲在北京宣布，將於同年12月30日在上海舉行演唱會。由於距離她的上一場演唱會超過4年，因此引起歌壇矚目，也讓她的廣大歌迷密切注意售票動態，準備搶票。

據中新社報導，王菲這場演唱會的門票在12月5日開賣，每人限購2張，結果多達39萬人同時上線搶票，短短僅32秒就銷售一空。一些歌迷只好從一些轉售網站上，忍痛高價購買黃牛票。

然而，到演唱會前1週，王菲這場演唱會卻有不少中高價格的餘票突然出現，且都能以票面價買到。演唱會主辦單位負責人更公開坦承，有不少門票未經正規管道出售。

儘管如此，演唱會當天，睽違舞台多年的王菲仍然成為焦點。尤其是女兒竇靖童為她從頭到尾合音，更讓現場觀眾津津樂道；但王菲演唱「匆匆那年」時，卻被觀眾直指走音，甚至被形容為「車禍現場」。而現場高價座位區仍有不少空位，也被大陸網民爆料質疑。

不過，王菲這場演唱會的直播收看人數，多達2149萬人，人氣依然不墜，且讓她獲得價值人民幣約281.3萬元的網路打賞。其中1名粉絲，一個人就打賞了超過9萬元。1060101

(中央社)