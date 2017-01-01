吉隆坡台校升旗禮 章計平出席

馬來西亞吉隆坡台灣學校今天舉行辦慶祝中華民國106年元旦升旗典禮暨台灣文化美食園遊會，中華民國駐大馬代表章計平出席，場面溫馨熱絡。

章計平今早與馬來西亞吉隆坡台灣商會會長陳柏淞、吉隆坡台灣學校董事長江文洲等，出席這項活動，與全體師生同歡。

章計平致辭時表示，除了希望所有人能給予代表處支持外，也希望吉隆坡台校能承擔中華文化傳承的重責大任，成為政府的強力後盾。

他說，今年升旗典禮活動也將舉行二期校舍動工典禮，彰顯了大家齊心為教育的努力成果以及政府的重視，意義重大並且深遠。而今年的元旦，台校家長會熱心參與主辦台灣文化美食園遊會，使所有人沉浸在愉悅氣氛中享受美食，讓他非常感動。

他強調，教育合作與人才的培育是目前「新南向政策」的重點工作，包括教育部將提供更多的「台灣獎學金」名額給馬來西亞，從20名提高為35名，僑委會也將海青班開班人數限制從40位降為20位，並實施二次招生及簡化來台申辦程序，希望有更多的馬來西亞華裔學生赴台就讀，進一步加強台馬之間的友好關係。1060101

(中央社)