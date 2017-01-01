老翁新竹北上尋親 街頭徘迴熱心警相助

73歲彭姓老翁北上尋親，熱心警助團圓。（葉書宏翻攝）

73歲彭姓老翁1日上午10時許，從新竹北上新北市中和區尋親，疑似患有輕微失智症加上路途不熟悉，獨自一人在中和區中山路、中正路口徘徊，中和警分局警員盧永耀、張超怡見狀上前關心。

警方發現他口齒不清，疑似患有輕微失智症，透過M-police 臉部辨識系統查出身分，並在他的衣服口袋內發現一張揉爛的紙條，小心翼翼的將該紙條攤開，發現紙條上寫有胞兄的地址，立即護送他前往胞兄住家，兄弟倆再度重逢，頻頻感謝熱心警協助。

(中時)