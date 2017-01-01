戴德梁行：2016年上海房市成交量減價漲

戴德梁行公布的最新統計，在土地資源日益趨緊及官方出招抑制房價的雙重作用下，2016年上海的住宅市場供應量與成交量雙雙下降，但成交均價明顯上升。2016年的上海住宅成交均價為每平方公尺18,964元人民幣，較2015年上漲達87％。

(工商)