土耳其頻頻遭襲 近30年重大恐攻一覽

土耳其伊斯坦堡高檔夜店Reina今晨慶祝新年時,至少1名槍手據報扮成耶誕老人闖入進行恐怖攻擊,造成至少39死、65人傷。

土耳其過去一年多來遭遇伊斯蘭國(Islamic State)聖戰士與庫德族好戰分子一連串攻擊,今天這起是最新攻擊事件。

以下為法新社整理土耳其自1982年以來重大攻擊事件:

-2016年攻擊事件:

12月19日:俄羅斯駐土耳其大使卡羅夫(Andrei Karlov)在安卡拉一處藝廊遭土國員警槍殺喪命,這名員警聲稱為敘利亞衝突復仇,特別是遭戰爭蹂躪的阿勒坡(Aleppo)。

12月10日:伊斯坦堡1個足球場發生兩枚炸彈連環爆炸案,造成44人死亡,166人受傷,庫德族好戰組織「庫德自由之鷹」(TAK) 宣稱犯案。

8月20日:加濟安泰普(Gaziantep)1場庫德族婚禮遭到炸彈攻擊,造成57人喪生,其中有34名是孩童,疑為伊斯蘭國(IS)攻擊。

6月28日:伊斯坦堡阿塔圖克機場(Ataturk Airport)遭遇槍手和炸彈攻擊,造成47人喪命,超過200人受傷。無人承認犯案,但當局指向IS好戰分子所為。

3月13日:庫德族好戰分子對安卡拉發動自殺汽車炸彈攻擊,造成34人死亡。庫德自由之鷹宣稱犯案。

2月17日:安卡拉發生軍車遇襲事件,至少28人喪命。庫德自由之鷹宣稱犯案。

-2015年10月10日:安卡拉發生鎖定親庫德族和平集會的連環自殺炸彈攻擊,造成103人喪生,500多人受傷,是歷來最血腥的一次攻擊。IS被認為是主要嫌犯。

-2015年7月20日:靠近敘利亞邊境地區的土耳其城鎮蘇魯奇(Suruc)發生自殺炸彈攻擊,造成34人喪生,約100人受傷。蘇魯奇的居民大多是庫德族。土耳其官員認為凶手是IS。

-2013年5月11日:土耳其靠近敘利亞邊境的雷伊漢勒(Reyhanli)發生兩起汽車炸彈攻擊,52人喪命。。安卡拉當局歸咎於親敘利亞政府的團體。

-2013年2月11日:雷伊漢勒發生敘利亞小型巴士爆炸事件,17人罹難。

-2008年7月27日:伊斯坦堡兩起爆炸造成17人身亡,115人受傷,當局歸咎於庫德工人黨(PKK)。

-2006年9月12日:以庫德族居多的土耳其東南部最大城市迪亞巴克爾(Diyarbakir)發生炸彈爆炸,釀成10死,包括兒童。庫德工人黨否認涉案。

-2003年11月15日和20日:伊斯坦堡2座猶太教堂、英國領事館和英國跨國銀行匯豐(HSBC)1家分行發生自殺汽車炸彈攻擊,造成63人喪生,包括英國總領事,另有數百人受傷。

蓋達組織(Al-Qaeda)和土耳其極端組織「大東方回教突擊戰士陣線」(Islamic Front of Raiders of the Great Orient)宣稱犯案。

-1999年3月13日:伊斯坦堡1間購物中心遭到燃燒彈攻擊,12人喪命,庫德工人黨宣稱犯案,後來改口。

-1991年12月25日:伊斯坦堡1間百貨公司遭人投擲爆炸物和燃燒彈,17死23傷,這起攻擊歸咎於庫德工人黨。

-1986年9月6日:伊斯坦堡1座猶太教堂發生兩起自殺炸彈攻擊,22死,伊斯蘭聖戰組織(Islamic Jihad)宣稱犯案。1060101

(中央社)