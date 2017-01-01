土耳其頻頻遭襲 近30年重大恐攻一覽

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土耳其伊斯坦堡高檔夜店Reina今晨慶祝新年時，至少1名槍手據報扮成耶誕老人闖入進行恐怖攻擊，造成至少39死、65人傷。

土耳其過去一年多來遭遇伊斯蘭國（Islamic State）聖戰士與庫德族好戰分子一連串攻擊，今天這起是最新攻擊事件。

以下為法新社整理土耳其自1982年以來重大攻擊事件：

－2016年攻擊事件：

12月19日：俄羅斯駐土耳其大使卡羅夫（Andrei Karlov）在安卡拉一處藝廊遭土國員警槍殺喪命，這名員警聲稱為敘利亞衝突復仇，特別是遭戰爭蹂躪的阿勒坡（Aleppo）。

12月10日：伊斯坦堡1個足球場發生兩枚炸彈連環爆炸案，造成44人死亡，166人受傷，庫德族好戰組織「庫德自由之鷹」（TAK） 宣稱犯案。

8月20日：加濟安泰普（Gaziantep）1場庫德族婚禮遭到炸彈攻擊，造成57人喪生，其中有34名是孩童，疑為伊斯蘭國（IS）攻擊。

6月28日：伊斯坦堡阿塔圖克機場（Ataturk Airport）遭遇槍手和炸彈攻擊，造成47人喪命，超過200人受傷。無人承認犯案，但當局指向IS好戰分子所為。

3月13日：庫德族好戰分子對安卡拉發動自殺汽車炸彈攻擊，造成34人死亡。庫德自由之鷹宣稱犯案。

2月17日：安卡拉發生軍車遇襲事件，至少28人喪命。庫德自由之鷹宣稱犯案。

－2015年10月10日：安卡拉發生鎖定親庫德族和平集會的連環自殺炸彈攻擊，造成103人喪生，500多人受傷，是歷來最血腥的一次攻擊。IS被認為是主要嫌犯。

－2015年7月20日：靠近敘利亞邊境地區的土耳其城鎮蘇魯奇（Suruc）發生自殺炸彈攻擊，造成34人喪生，約100人受傷。蘇魯奇的居民大多是庫德族。土耳其官員認為凶手是IS。

－2013年5月11日：土耳其靠近敘利亞邊境的雷伊漢勒（Reyhanli）發生兩起汽車炸彈攻擊，52人喪命。。安卡拉當局歸咎於親敘利亞政府的團體。

－2013年2月11日：雷伊漢勒發生敘利亞小型巴士爆炸事件，17人罹難。

－2008年7月27日：伊斯坦堡兩起爆炸造成17人身亡，115人受傷，當局歸咎於庫德工人黨（PKK）。

－2006年9月12日：以庫德族居多的土耳其東南部最大城市迪亞巴克爾（Diyarbakir）發生炸彈爆炸，釀成10死，包括兒童。庫德工人黨否認涉案。

－2003年11月15日和20日：伊斯坦堡2座猶太教堂、英國領事館和英國跨國銀行匯豐（HSBC）1家分行發生自殺汽車炸彈攻擊，造成63人喪生，包括英國總領事，另有數百人受傷。

蓋達組織（Al-Qaeda）和土耳其極端組織「大東方回教突擊戰士陣線」（Islamic Front of Raiders of the Great Orient）宣稱犯案。

－1999年3月13日：伊斯坦堡1間購物中心遭到燃燒彈攻擊，12人喪命，庫德工人黨宣稱犯案，後來改口。

－1991年12月25日：伊斯坦堡1間百貨公司遭人投擲爆炸物和燃燒彈，17死23傷，這起攻擊歸咎於庫德工人黨。

－1986年9月6日：伊斯坦堡1座猶太教堂發生兩起自殺炸彈攻擊，22死，伊斯蘭聖戰組織（Islamic Jihad）宣稱犯案。1060101

(中央社)