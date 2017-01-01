印度北方省家庭失和劇 省長與親父奪權

我要評比

印度人口最多的北方省（Uttar Pradesh）省長阿克希來．雅達夫，今天試圖在數週來成為頭條新聞的家庭失和劇最新轉折中，從他父親手中奪取北方省執政黨的控制權。

法新社報導，43歲的阿克希來．雅達夫（AkhileshYadav）在持續48小時的激烈角力後，試圖接掌北方省的執政黨社會黨（Samajwadi Party）。

他前天被逐出社會黨，但隔天在他父親兼導師慕拉彥辛赫．雅達夫（Mulayam Singh Yadav）的接納下，又重回社會黨。

77歲的慕拉彥是摔角運動員出身的政治家，曾任北方省三任省長。

與叔叔藍．雅達夫（Ram Gopal Yadav）同一陣線的阿克希來，和父親慕拉彥及他另一名叔叔石帕．雅達夫（Shivpal Yadav）深陷一項爭執。

在預期約於今年二月舉行的北方省重大選舉前，雙方陣營都在爭奪社會黨的控制權。

在北方省首府勒克瑙（Lucknow）一場特別會議中，藍．雅達夫宣布，阿克希來被任命為社會黨新黨魁。

不過，慕拉彥在給媒體的聲明中宣布這次會議「違憲」，並警告所有人不要參加這項會議。

新德里觀察人士預期，隨著雅達夫家族失和劇繼續在眾目睽睽下上演，社會黨內不同派系未來幾天還會做出更多相互對抗的宣布。（譯者：中央社周慧盈）1060101

(中央社)