香港民陣遊行 反對人大釋法

香港民陣今天舉辦遊行，以反對中國大陸人大釋法及爭取「真普選」為訴求。被港府司法覆核，尋求撤銷立法會議員資格的劉小麗、姚松炎、梁國雄及羅冠聰等4人，則走在隊伍最前面。

綜合香港媒體報導，除遊行外，現場還發起「守護公義基金」的募款，以資助上述4名被港府司法覆核，面臨議員資格保衛訴訟戰的泛民派議員。

報導指出，這場遊行在出發時，約有3000人參加。之後民陣表示，總參加人數約有9150人；香港警方則估計，人湖最多時有4800人參與。

劉小麗在遊行時則表示，如果上述4人的議員資格被撤消，可能讓泛民派在香港立法會失去否決權，她因此呼籲香港民眾出來遊行，守住立法會。

此外，已被取消議員資格的「青年新政」成員游蕙禎也現身遊行隊伍。她表示，自己和梁頌恆都會針對司法覆核結果繼續上訴，以免成為敗訴案例，影響劉小麗等人。1060101

(中央社)