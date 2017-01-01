香港民陣遊行 反對人大釋法
香港民陣今天舉辦遊行，以反對中國大陸人大釋法及爭取「真普選」為訴求。被港府司法覆核，尋求撤銷立法會議員資格的劉小麗、姚松炎、梁國雄及羅冠聰等4人，則走在隊伍最前面。
綜合香港媒體報導，除遊行外，現場還發起「守護公義基金」的募款，以資助上述4名被港府司法覆核，面臨議員資格保衛訴訟戰的泛民派議員。
報導指出，這場遊行在出發時，約有3000人參加。之後民陣表示，總參加人數約有9150人；香港警方則估計，人湖最多時有4800人參與。
劉小麗在遊行時則表示，如果上述4人的議員資格被撤消，可能讓泛民派在香港立法會失去否決權，她因此呼籲香港民眾出來遊行，守住立法會。
此外，已被取消議員資格的「青年新政」成員游蕙禎也現身遊行隊伍。她表示，自己和梁頌恆都會針對司法覆核結果繼續上訴，以免成為敗訴案例，影響劉小麗等人。1060101
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。