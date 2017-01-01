NBA三雄各演好戲 哈登飆出53分

美國職籃NBA三大好手今天大展身手，休士頓火箭主將哈登飆出生涯新高的53分，奧克拉荷馬市雷霆台柱衛斯布魯克上半場就演出大三元，克里夫蘭騎士巨星詹姆斯也率隊奮戰克敵。

衛斯布魯克（Russell Westbrook）目前名列NBA得分王，平均每場比賽拿下31.3分，他今天只花了19分鐘就演出大三元，全場拿下17分和12個籃板，並且有14次助攻，率隊以114比88輕取洛杉磯湖人。

原本是衛斯布魯克在雷霆隊友的「大鬍子」哈登（James Harden）除了狂砍53分，也演出大三元好戲，包括平生涯最佳紀錄的17次助攻，還抓下16個籃板，助火箭以129比122擊敗紐約尼克。

四度獲選NBA最有價值球員的詹姆斯（LeBron James）也火力全開，全場拿下32分，其中17分集中在第一節，此外還演出九次助攻，加上隊友洛夫（Kevin Love）也拿下28分和10個籃板，聯手率騎士以121比109擺平夏洛特黃蜂。

衛斯布魯克是1997年以來首位在上半場演出大三元的NBA球員，他拿下11分和10個籃板，並有12次助攻，助雷霆在半場取得69比40領先。

這也是他本季第16次大三元，不過，他的成績仍未突破NBA最快大三元紀錄。這項紀錄由雪城國民隊的塔克（Jim Tucker）在1955年創造，他只花了17分鐘時間。1060101

(中央社)