10歲女孩自殺炸彈攻擊 奈及利亞1人重傷
目擊者與救援人員今天告訴法新社，1名年約10歲的自殺炸彈客，新年前夕在奈及利亞東北部城市邁杜古利（Maiduguri）引爆自己身上的炸彈，1人因此身受重傷。
「高等時報」（Premium Times）與法新社報導，這名女孩昨晚9時30分左右，接近在該市海關向小吃攤販買麵的人群，接著引爆炸彈。
雖然尚無人宣稱犯案，但這次攻擊與博科聖地（Boko Haram）伊斯蘭主義分子慣常使用的手法相同，他們以自殺炸彈客發動針對平民的攻擊方式眾所皆知，且大多數為女性與小女孩。
目擊者烏斯曼（Grema Usman）是當地居民，他說：「那個女孩走向人群，但在她可以接觸到目標前突然引爆炸彈。」
「她當場死亡，還有1人被炸彈碎片擊中，受重傷。」
烏斯曼說：「從她的屍體（判斷），這名女孩大約10歲。」
1名參與遺體撤離工作的救援人員，也對這名炸彈客的年齡做出類似判斷。
他認為：「這名女孩明顯不超過10歲，而這可能使她太過緊張，因此過早引爆炸彈。」
於此同時，波諾州（Borno state）警方發言人依蘇庫（Victor Isuku）表示，第2名女性自殺炸彈客被逮，遭憤怒的民眾以私刑處死，安全部隊已安全引爆她攜帶的炸彈。
(中央社)
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