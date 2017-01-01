眼眶濕了 福原愛媽媽將女兒交給江宏傑
台日桌球好手江宏傑和福原愛今晚舉行婚宴，福原愛一走進會場就落下眼淚，當福原愛的媽媽將女兒的手交給江宏傑時，感動全場，而江宏傑隨後貼心地的幫太太拭去眼淚。
江宏傑和福原愛的婚宴在台北晶華酒店舉行，現場邀請約450位賓客，江宏傑全家、福原愛的母親，還有多名桌球界人士如蔣澎龍、黃聖盛、陳建安、鄭先知，以及體育署長何卓飛等參與盛會。
婚宴沒有開放媒體，會場也特別管制，據與會人士指出，福原愛的母親福原千代穿著黑色和服，牽著女兒的手進場，有「愛哭鬼」稱號的福原愛情緒一上來，又在眾人面前落下眼淚，畫面讓人疼惜。
江宏傑和福原愛也在主舞台攜手點上「同心蠟燭」，兩人坐在主舞台用餐，有別於台灣常見的，和親友坐在大圓桌；福原愛共換了3套衣服，菜色並沒有特別以桌球命名，婚宴進行將近3小時。
選在元旦辦喜事，江宏傑認為，這代表2017年對他來說是非常重要的1年，備戰2017年台灣體育界最大盛事台北世界大學運動會，他目前已在德國接受特訓，婚後最大目標，就是為台灣留下世大運金牌。
小倆口完成終身大事後，江宏傑預計3日就飛到捷克參賽，等到未來工作地點確定後，才會決定住在哪裡。1060101
(中央社)
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