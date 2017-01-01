車潮湧現！國1新竹段北上大塞 20-30公里慢行

國5宜蘭往台北路段車流量相當大，嚴重壅塞。（李忠一攝）

元旦連續假期進入第2天，國道今日下午起已陸續湧現北返車潮，國5宜蘭往台北、國1新竹北上路段車流量相當大，嚴重壅塞。高公局稍早路況顯示，多處車速只有20到30公里。

根據高公局晚間9時30分路況資訊，國5北上宜蘭到頭城車速每小時21公里、頭城坪林行控中心每小時37公里、坪林行控中心到石碇每小時38公里。

另外，國1北上新竹路段也一樣塞，湖口服務區到湖口車速每小時24公里、竹北到湖口服務區每小時33公里、新竹到竹北每小時34公里。

國3北上龍潭到大溪每小時29公里、三鶯到樹林每小時30公里。

(集團連線報導)