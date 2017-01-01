黎姿、李嘉欣曬照迎2017 對比多年舊照驚呆

黎姿、李嘉欣PO自拍美照迎接2017。（圖／取材自黎姿、李嘉欣微博）

粉絲貼出兩人多年前舊照，驚呼女神都沒老。（圖／取材自微博）

迎接新的2017一年，不少藝人都PO文慶祝或祝福大家，香港女星黎姿、李嘉欣這對好姊妹，也分別在2016最後一天及2017第一天發聲，兩人默契地曬自拍美照，讓網友驚呼連連，認證她們的凍齡美貌，直誇果然是女神！

黎姿昨（31日）貌似有出門參加跨年活動，在高樓大廈為背景之下開心自拍，並發文：「興奮地迎接2017年的來臨，祝大家身體健康、新年快樂！」可見其喜悅心情；而她的好姊妹李嘉欣則選在今（1日）貼出自拍照，祝福大家平安喜樂、事事順利。

兩位女神保養得宜，膚質仍維持Q彈水潤樣，讓眾網友直喊羨慕，且不約而同的，都有粉絲在留言串貼出她們多年前的舊劇照，兩人看起來宛如都沒老的樣子，令網友大讚這凍齡美貌太逆天！

(中時電子報)