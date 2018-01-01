心跳會說話？ 跳動數值超過這範圍恐會短命！

2018年01月01日 00:04 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

心臟是人類最重要的器官之一，但你的心跳會說話你知道嗎？心跳速率的快慢，都是反映著一個人的健康，一個不注意都有可能讓你輕易的邁入死亡，下面將會有4招護心大法來常保健康。

根據《生命時報》報導，一般人在正常的情況下(清醒、安靜狀態下)，心跳速率數值介在70-80次/分，若是低於50次/分或是高於80次/分，恐都會有「折壽」的情況，主要是長期心跳過低會導致人體缺血缺氧，因此會出現帶代償性心室加快運動來供血，這樣更易形成回血不足，嚴重者恐會在導致猝死；而心跳過快則會導致心臟擴大、心力衰竭，增加心血管疾病的發病率與死亡率，尤其是高血壓患者。

心跳過快或過慢都容易短命。(圖/shutterstock)

想讓「心跳」乖乖聽話，可以參考以下4招護心大法：

1、 控制飲食

每餐不宜過飽、可採取少量多餐進食方式，盡量避免飲用濃咖啡、濃茶、不要抽菸、不要飲酒和定時排便，若是可以的話，也能在進食前多食用乳製品、堅果類等富含鉀、鈣、鎂的食物。

盡量避免飲用濃咖啡。(圖/bossfight)

2、 規律運動

可做一些輕度的運動或有氧運動，例如健走。

3、 避免感冒

根據研究顯示，體溫每升高一度，心跳速度每分鐘就會增加8-10次，因此有心血管疾病患者，更應該要避免感冒及發燒。

4、 睡眠充足

想要有降康的心跳，就要保持充足睡眠，不要過度疲勞，但，要注意剛吃飽不宜立即就寢，因為吃飽飯後，迷走神經趨向興奮，可能會使心跳速度緩慢者或是心律不整患者，發生睡眠意外事故。

(中時電子報)