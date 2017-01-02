健康50專欄：只要3分鐘 低頭族不再頸痛

臺大醫院復健部物理治療師林亞蓉(左)接受健康50節目主持人尉遲佩玉(右)專訪，談如何遠離頸痛。(馬樹立攝)

只要3分鐘，電腦族不再頸痛

頸痛是現代人常見的肌肉骨骼系統問題，七至八成的人一生中曾經歷頸痛，尤其是電腦族，將近有三分之一會發生頸痛。另外，年齡也是頸痛的危險因子之一，30歲以上較30歲以下成人有更高機率得到頸痛，40到60歲的成人有頸痛比例最高，而60歲以上的銀髮族反而人數減少。30歲至60歲是在職場有生產力的族群，因此頸痛問題不可輕忽。

根據芬蘭研究，隨著科技日新月異，青少年甚至兒童提早接觸到電腦相關用品，造成有26%青少年在尚未進入職場即有頸痛問題，一天使用電腦超過2到3小時會比完全沒有使用電腦的青少年多出1.3倍的機會得到肩頸疼痛，超過4到5小時，機率則增加到1.8倍，超過6小時，機率更增加到2.5倍！因此建議青少年一天電腦使用量少於2至3小時。

如果因工作要長期使用電腦，建議使用桌上型電腦。因為筆記型電腦螢幕較小、位置較低，容易誘使頭頸部前傾，長期維持不良姿勢容易導致頸部肌肉失衡、增加頸椎關節負擔導致退化、甚至頸椎神經根病變。研究亦顯示有頸部前傾姿的電腦族有兩倍機會得到肩頸痠痛。

●為了預防電腦族頸痛問題，以下提供3點建議：

1. 配戴度數適中的眼鏡、選擇光線適當的環境、調整舒適的螢幕字體大小及亮度、適時閉眼休息。

注視螢幕過久、環境光線不佳、眼鏡度數不夠、螢幕字體過小易造成眼球過度疲勞、視力不佳。如繼續勉強使用電腦，為了要繼續看清楚螢幕，便容易誘使頭頸部前傾，增加頸椎負擔。

2. 避免長時間使用電腦、或增加休息時間、作3分鐘肩頸保健操。(見圖一至圖六)

圖一、肩頸保健操，肩繞圈10圈。(林亞蓉提供)

圖二、弓箭手，左右各10下。(林亞蓉提供)

圖三、螃蟹操，左右各10下。(林亞蓉提供)

圖四、投降姿勢，上下各10下。(林亞蓉提供)

圖五、頸部柔軟操，左右各10下。(林亞蓉提供)

圖六、點頭運動，做10下。(林亞蓉提供)

長時間專注地目視螢幕，會造成部分頸部肌肉過度緊張，產生肩頸痠痛，甚至導致頸椎提早退化。研究顯示，工作20至40分鐘，休息30秒，即可減少頸痛發生，而且也不致影響工作效率！因此建議電腦族每半個小時起身走動，或做肩頸保健操，簡短休息。

3. 調整適當電腦螢幕高度及位置，調整適當桌椅高度。(如圖七)

圖七、適當調整電腦螢幕及桌椅高度(林亞蓉提供)

一般建議螢幕高度略低於水平視平線，並擺放於座椅正前方，勿偏左或偏右。如使用筆記型電腦，建議墊高螢幕，在另外接鍵盤使用。

將椅子高度調整到雙腳可平放地板，座椅深度為臀部坐滿椅子後膝窩離椅子前端有兩指空間，桌子高度調整到上手臂在自然下垂下前臂可平放桌面。

（本文作者林亞蓉為臺灣大學物理治療研究所碩士班第10屆畢業生、現職為臺大醫院復健部物理治療師）

(中時電子報)