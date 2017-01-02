《死刑犯的最後一天》三度加演

由金馬獎電影導演陳以文編劇、主演的舞台劇《死刑犯的最後一天》，表現死刑犯在牢房裡的孤獨心境。（褶子劇團提供）

由金馬獎電影導演陳以文編劇、主演的舞台劇《死刑犯的最後一天》，表現死刑犯在牢房裡的孤獨心境。（褶子劇團提供）

由金馬獎電影導演陳以文編劇、主演的舞台劇《死刑犯的最後一天》，表現死刑犯在牢房裡的孤獨心境。（褶子劇團提供）

金馬獎導演陳以文，跨足電影、電視和劇場，此回他以法國文學家雨果小說為靈感，走訪監獄和多位死刑犯談話，從中取材，編寫成舞台劇《死刑犯的最後一天》，並演出死刑犯一角。2015年推出後獲得好評，今年將第三度加演。

死刑犯心裡在想什麼？陳以文表示，平常人不以為意的生活細節，對死刑犯來說就是奢求，「印象最深的是，曾經冤獄、死刑定讞的徐自強告訴我，在獄中他好想和家人同桌吃飯、淋一場雨，或是到樹下散步，但卻沒辦法。」

「徐自強還告訴我，每當聽見大鐵門打開的聲音，就代表今晚有人要被帶走，所以他會換上媽媽幫他準備的乾淨衣服等候。聽見是別人被帶走，他會再脫下衣服，把衣服摺好，告訴自己：我又可以多活一天。這種被未知折磨的心情，他過了4年。」陳以文表示，這段反覆穿脫衣服的過程，也在劇中出現。

陳以文1966年出生，畢業於國立藝術學院（現北藝大）戲劇系，曾以電影《運轉手之戀》獲得金馬獎，也曾參與楊德昌電影《牯嶺街少年殺人事件》的製作、演出，加上學生時期的戲劇作品，長年來他拍電影、寫劇本，演戲對他來說並不陌生，但自編自演舞台劇，卻是新嘗試。

陳以文原先想製作一齣獨角戲，因此率先想到多年前友人推薦，雨果在1829年出版的小說《死刑犯的最後一天》，書中大量的獨白，讓他讀完後大受啟發，「不過雨果是以第一人稱寫作，整部作品充滿了『我』。我覺得在舞台劇裡，死刑犯不能只有獨白，還要和別人的互動，所以我寫了多段犯人和母親、妻子、受害者家屬、朋友等人會面的場景，從不同角度反映死刑犯的心情。」

此劇由褶子劇團團長張哲龍執導，為了表現犯人一天天走向死刑的意象，舞台特別設計成Ｌ型，一端是監獄，一端是死刑台，張哲龍表示，「觀眾就坐在舞台的兩側觀看，看著死刑犯每天如何獨處、和不同人會面，直到走向生命的盡頭。」

《死刑犯的最後一天》將在1月13日至15日，於台北華山1914文創園區東3館烏梅劇院演出。

(中時)