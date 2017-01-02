德警：搜檢行動避免科隆新年性侵重演

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德國警方今天表示，新年除夕在西部科隆（Cologne）搜檢650人，當中大多是北非人，此舉避免了一年前數百名婦女遭性侵與搶劫的憾事再度上演。

路透社指出，警方在科隆主要火車站拘留並搜查了許多人。一年前的攻擊發生後，總理梅克爾（Angela Merkel）對移民開放門戶的政策遭到痛批。

科隆警察局長馬迪斯（Juergen Mathies）否認這項檢查手段等同於根據種族相貌判定犯罪嫌疑，他也表示，遭扣留者當中有許多人過去曾有挑釁攻擊舉動。

警方昨天在科隆的跨年慶祝活動共逮捕92人，包括16名德國人與10名敘利亞人。

警方表示，一年前科隆的攻擊事件中，許多嫌犯具有北非及阿拉伯人的容貌特徵。1060102

(中央社)