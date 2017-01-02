俄駭美有證據 川普仍不信
儘管美國政府認定俄羅斯駭入美國大選，並在近日找到相關證據，美國候任總統川普仍抱持懷疑，認為「這有可能是其他人所為」，川普還透露他知道更多不為人知的內情，並向媒體預告「你們星期二或星期三就會知道了」。
美國國土安全部昨天證實，上周五在佛蒙特州伯靈頓電力局電腦所發現到的惡意程式碼，跟先前民主黨全國委員會遭俄國駭客入侵的惡意程式碼吻合。國土安全部發言人稱，這起網路入侵案的調查仍在持續，無法透露更多詳情。
川普跨年夜在佛州出席他舉辦的私人派對，在接受媒體詢問有關俄羅斯駭入美國大選的問題時，川普說事件另有內情，「這有可能是其他人所為，我知道其他人所不知道的，所以他們(情報機構)不能對情況這麼篤定。」
媒體要求川普進一步說明他所稱未被披露的訊息，川普又語帶玄機地透露「你們星期二或星期三就會知道了」。
川普又再度「吐槽」中情局，表示俄羅斯駭入美國大選是一件嚴肅的指控，「我希望他們要確定，不然你看看有關大規模殺傷性武器的情報，簡直是災難，而且證實他們是錯的。」
國土安全部上週四通知全美電力機構，要注意系統內是否有一項俄國駭客攻擊行動所使用的惡意軟體程式碼，結果位於佛蒙特州的伯靈頓電力局在隔天便在該局的一台筆記型電腦當中，找到這個惡意碼，並隨即通報聯邦處理。
該惡意軟體程式碼是用於「灰熊大草原」（Grizzly Steppe）行動，也就是被美國國土安全部用來稱呼俄羅斯近日駭客行動的名稱。代表佛蒙特州的聯邦眾議員Peter Welch認為，這顯示俄羅斯的駭客行動有多麼猖獗，連佛蒙特的地方電力局都不放過。
伯靈頓電力局強調，雖然找到惡意程式碼，但該局的網路系統並未被駭，供電系統也完全不受影響。
(中時電子報)
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