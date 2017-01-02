NBA》詹姆斯超越布萊恩 正在追趕喬丹

騎士隊詹姆斯(右)的歷史定位極富爭議。(美聯社)

NBA自80年代開始起飛，魔術強生、喬丹、布萊恩、詹姆斯各自扮演著每個年代的招牌球星。不論是NBA官方與各家媒體，喬丹已被公認史上最偉大的球星，而詹姆斯自從入行以來，各界對他的評價一直頗有爭議。

《FOX》球評萊特(Nick Wright)認為騎士隊詹姆斯已經走出了喬丹的陰影，並且正在追趕喬丹。這代表詹姆斯已經超越鄧肯、布萊恩了嗎？「這當然，詹姆斯甚至已經超越魔術強生，他的眼前就只剩下喬丹了。布萊恩？他很偉大，但他不是同一個等級的。事實上，布萊恩與詹姆斯的差距，比布萊恩與奈許的差距還要大。詹姆斯打敗了杜蘭特、鄧肯、73勝的勇士隊，3座總冠軍賽MVP也勝過布萊恩的2座。」萊特指出，詹姆斯不僅正在追趕喬丹，並且還可能追上喬丹。

另一名資深球評貝勒斯(Skip Bayless)說：「詹姆斯注定追趕不上喬丹，這已經成定局了。喬丹在總冠軍賽是完美的6次全勝，詹姆斯已經輸了好幾次，而且都是他自己搞砸的，打得差勁無比。喬丹從不會犯這種錯，沒有人能夠逆轉打贏喬丹，喬丹也不必靠對方犯規被禁賽來贏球，他也會自己投進最後一擊。詹姆斯的絕殺球都給誰投？總冠軍賽是厄文，這次的耶誕大戰還是厄文。我沒看過哪個天王巨星會在比賽關鍵時刻消失不見。」

有趣的是，不管是哪一位球評談到這個話題，場面總是不太平靜，因為場邊的人往往都抱持不同看法，他們經常愈講愈激動，甚至高聲爭吵起來。由此可見詹姆斯即使不是史上最優秀的球員，也肯定是最富爭議的球員。

(中時電子報)