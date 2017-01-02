男友爆料 喬治麥可是自殺
英國巨星喬治麥可耶誕節猝逝，享年53歲，引起全球不少歌迷心碎。經過警方解剖調查後，確切死因至今仍未有結果，不過他生前的男友今天卻在推特上爆料，喬治麥可其實是自殺而亡。
最早發現他在家身亡的髮型師男友費迪法瓦茲（Fadi Fawaz）在推特連發5則留言，爆料喬治麥可早就一心求死，曾經幾度試圖自殺未果，最後終於成功了。另外法瓦茲強調自己和喬治麥可的關係，表示「直到他被發現死在床上，我才是那個跟他在一起的人。」、「我們非常相愛，幾乎24小時都黏在一起。」但在這些發文以後，此後法瓦茲推特帳號迅速關閉，尤其是他將喬治的姓Michael寫成了Micheal，讓人懷疑是否遭駭客侵入。
之前喬治麥可的發言人對外表示他死於心臟衰竭，而警方解剖尚未查明引發心臟衰竭的具體原因，而喬治是否真的自殺？還尚待調查。
(中時電子報)
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