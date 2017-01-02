發言人：川普將做許多大事 續用推特
川普（Donald Trump）的發言人史派瑟（Sean Spicer）今天說，川普宣誓就任美國總統後將做「許多大事」，且不打算停止使用推特。
美國廣播公司新聞網（ABC News）問到，一般民眾應預期川普1月20日上任後將做哪一件「大事」時，史派瑟回答：「不是一件大事。會有許多大事。」
史派瑟指出，川普將立即簽署一連串行政命令，廢除美國政府過去8年採取的法令與行動，「這些法令與行動已妨礙經濟成長和就業創造」。
他也證實，川普將對高層官員離開政府成為說客設立5年禁令。
當ABC主持人卡爾（Jonathan Karl）詢及，川普是否會繼續透過推特這種極不尋常且高度爭議性的手段發布重大政策聲明時，史派瑟回應：「當然，有何不可。」
史派瑟說：「恕我冒昧，川普在社群媒體有超過4500萬人關注並追蹤他的動態，可以直接對話，我認為這讓主流媒體非常驚恐。」1060102
(中央社)
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