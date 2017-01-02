好萊塢標誌遭惡搞 竟成了…

好萊塢標誌在跨年夜遭人惡作劇改成「好萊麻」。(照片取自ABC7 News報導截圖)

好萊塢地標遭人竄改的消息傳出後，大批居民和觀光客前來照相留影。(照片取自ABC7 News報導截圖)

洛杉磯的居民今天一早起床，發現開年第一天，當地的重要地標「好萊塢」(HOLLYWOOD)竟遭人惡搞，成為了「好萊麻」(HOLLYWeeD)。

到美國南加州洛杉磯旅遊，觀光客必做的事情之一，就是要在「好萊塢」(HOLLYWOOD)的標誌下留影，不過2017年元旦當天，這個「好萊塢」標誌竟遭人惡搞，成為了「好萊麻」(HOLLYWeeD)，讓許多人哭笑不得，還吸引大批遊客爭相照相留念。

「好萊塢」這個文化地標在1923年建造，矗立在山坡上的Hollywood 大字，象徵著洛杉磯好萊塢的重要性，卻在昨晚的跨年夜遭人惡作劇竄改，將WOOD四個字母改成WeeD(大麻)，也呼應加州去年11月大選剛剛通過娛樂用大麻合法化的議題。

美國廣播公司ABC News報導，洛杉磯警方已接獲報案，並指派一個破壞犯罪組前往現場調查，並通知洛杉磯市府加強對該地標所在公園的巡邏，以防止類似事件再度發生。

警方過濾了現場的監視錄影畫面，鎖定一名男性嫌犯，但由於他全身黑色裝束難以辨認，暫時尚未確定該男子身分。如果嫌犯落網被定罪，將面對擅自入侵的輕罪指控。

一名洛杉磯時報的編輯Shelby Grad在推特上發布該地標遭人惡作劇竄改的消息，並稱這並非第一次，在1983年也曾有人惡搞，將「好萊塢」(HOLLYWOOD)該為「好萊麻」(HOLLYWeeD)。

(中時電子報)