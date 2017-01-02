NBA》不爽被冷凍 公牛隆多嗆轉隊

公牛隊控衛隆多(左)與教練荷伊伯格。(美聯社資料照)

上季第3度奪下聯盟助攻王的隆多本季加盟公牛，非但沒有與韋德、巴特勒展現出化學效應，自己還愈打愈差，本季的平均得分(7.2)與助攻(7.1)都跌破兩位數，每戰上場時間也比在國王隊少了整整5分鐘。

年末對戰溜馬一役，公牛被打得大敗，隆多下半場完全沒打，整場坐了37分鐘的板凳。更誇張的是下一仗主場迎戰公鹿，隆多連1秒鐘都沒打，從頭到尾被晾在一旁，公牛慘輸20分。總教練荷伊伯格改讓卡特威廉斯擔任先發控衛，但是卡特威廉斯的表現非常差，場均4.7分、2.4助攻。

隆多對此極度不滿，他不打算跟荷伊伯格囉嗦，放話要直接去找球隊總管佛曼談話，「我現在就要去找他談。」並且還表示如果他之後還繼續被冷凍，他就會要求轉隊。問題在於，為什麼荷伊伯格要讓沒傷沒病的隆多坐板凳？

美媒《CBS Sports》分析，隆多不受教練喜愛，主要是因為攻擊力不足、出手不積極、脾氣不好、防守不力、身上有傷。隆多本季的出手次數是菜鳥年以來新低，命中率37%是生涯最低。「荷伊伯格老是問我有沒有受傷，我告訴他我現在的狀態非常好，我上季也打出很好的成績。」根據隆多的說法，荷伊伯格一直懷疑他身上有傷。

無論如何，對於隆多的發難，荷伊伯格無法再裝聾作啞，他表示換上卡特威廉斯只是在測試陣容。被公鹿痛宰之後，荷伊伯格也表示將會讓隆多重回先發。公牛目前正在與至少6支球隊爭奪東區老八的席位，已經沒有內鬥的本錢。隆多季外與公牛簽下兩年2810萬美金的合約，但只有頭一季是保障合約，他很有可能在本季結束後轉隊。

(中時電子報)