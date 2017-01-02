NBA》慘! 莫提尤納斯最低薪加盟鵜鶘
命運多舛的立陶宛前鋒「大莫」莫提尤納斯(Donatas Motiejunas)終於有球可打了，好不容易逃離火箭魔掌成為非受限自由球員，他前日跑去湖人隊測試。不過根據ESPN最新消息，鵜鶘隊正準備要以1年110萬美金的最低薪資與他簽約。
鵜鶘隊剛釋出了替補前鋒雷吉威廉斯(Reggie Williams)，正打算補充人手，但他們目前只能給出最低薪資。年資4年的莫提尤納斯底薪為105萬美金，比起之前與火箭吵鬧不休的4年3500萬美金，這簡直是少得可憐的合約。問題在於大莫的傷病史，即使是火箭之前的複數年合約，其實只有頭一年是保證履行合約，也就是說球隊都不敢與他簽下超過1年的合約。
莫提尤納斯的經紀人阿姆斯壯(B.J. Armstrong)因此成為網友的笑柄，除非大莫的身體真的有什麼嚴重的隱患，否則一個26歲的7呎長人不該只有這種價碼。由於之前與籃網的簽約風波，莫提尤納斯無法加盟籃網，但以他現在110萬至150萬美金的低薪，願意簽他的球隊可能會增加不少。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。