NBA》慘! 莫提尤納斯最低薪加盟鵜鶘

前火箭前鋒莫提尤納斯即將加盟鵜鶘。(美聯社資料照)

命運多舛的立陶宛前鋒「大莫」莫提尤納斯(Donatas Motiejunas)終於有球可打了，好不容易逃離火箭魔掌成為非受限自由球員，他前日跑去湖人隊測試。不過根據ESPN最新消息，鵜鶘隊正準備要以1年110萬美金的最低薪資與他簽約。

鵜鶘隊剛釋出了替補前鋒雷吉威廉斯(Reggie Williams)，正打算補充人手，但他們目前只能給出最低薪資。年資4年的莫提尤納斯底薪為105萬美金，比起之前與火箭吵鬧不休的4年3500萬美金，這簡直是少得可憐的合約。問題在於大莫的傷病史，即使是火箭之前的複數年合約，其實只有頭一年是保證履行合約，也就是說球隊都不敢與他簽下超過1年的合約。

莫提尤納斯的經紀人阿姆斯壯(B.J. Armstrong)因此成為網友的笑柄，除非大莫的身體真的有什麼嚴重的隱患，否則一個26歲的7呎長人不該只有這種價碼。由於之前與籃網的簽約風波，莫提尤納斯無法加盟籃網，但以他現在110萬至150萬美金的低薪，願意簽他的球隊可能會增加不少。

(中時電子報)