高碩泰：蔡總統美過境 必要規格待遇重要
駐美代表高碩泰今天在大華府僑界元旦升旗典禮後，就總統蔡英文將過境美國指出，最重要的是必要規格的待遇，並就此與美方做很好的聯繫。
駐美代表高碩泰與宋小芬夫婦，1日出席大華府地區僑界106年元旦升旗典禮，數百名僑胞到場。
高碩泰在儀式後，回應記者詢問蔡總統出訪中美洲4國過境美國期間，是否會與美國總統當選人川普（Donald Trump）會面的詢問表示，會依既定的安排，依照過去的慣例與雙方的默契，安全、舒適、便利與尊嚴，最重要的是必要規格的待遇，這部分與美方相關單位做很好的聯繫。
對於新年台美關係發展與美國政府即將交接，高碩泰強調，美台關係在任何時間與階段都有重要意義，希望能繼續追求延續性、一致性與可預測性的台美關係，一方面沒有悲觀的權利，一方面有積極理由感到樂觀。
他說，美國新政府3週後就要上任，會秉持台美關係一貫友好與密切合作，追求互惠互利與互助的關係。
川普選後對美中台關係拋出許多新說法，也對美國整體外交策略有新觀點，外界認為美國外交政策可能將調整。
高碩泰指出，2016年大家百味雜陳，的確充滿各種話題與驚奇，2017年充滿挑戰與不確定性。他說，「怎麼在不確定性的環境裡掌握機遇，把握自己的決心與政策方向，並在客觀的環境變化下，掌握主觀的努力。」
對於川普新政府執政下的台美關係，高碩泰說，畢竟雙方關係如此重要，如此讓大家值得珍惜，「不可斷，不能斷，也不會斷」。在這個前提下，追求雙方共同利益，並基於相同的核心價值，這些是足以樂觀期待的地方。1060102
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。