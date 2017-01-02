義大利恐怖包裹爆炸 拆彈專家斷手

義大利書店外出現可疑包裹，炸傷拆彈專家。(圖片取自foxnews)

世界各地恐怖襲擊事件頻傳，近日義大利佛羅倫斯一間書店外出現可疑包裹，當警方派出拆彈專家前往拆解時，竟然意外爆炸，造成他一手炸斷，一眼失明，警方立刻封鎖現場。

義大利佛羅倫斯警方1日表示，警方巡邏車發現一間書店外有一個附有定時器可疑包裹，立即通報拆彈小組，拆彈專家在大約清晨5點到場，當專家在檢查包裹時卻突然爆炸，他當場被炸傷一眼，一隻手也被炸斷，並緊急送往醫院。

這間書店疑與極端組織有關聯，是政治極端分子所為。義大利在1970年代和1980年代初期，曾出現一波炸彈襲擊、殺害和綁架潮，事故原因仍在調查中，。

(中時電子報)