川普上任首日「大動作」

候任總統川普在1月20日宣誓就職後上任第一天，將撤銷歐巴馬總統的許多「行政命令」。(圖:美聯社檔案照)

川普上任第一天就會有大動作！即將於1月20日擔任川普政府發言人、白宮新聞秘書史必瑟(Sean Spicer)今天指出，候任總統川普在上任的第一天，就會以「行政命令」來撤銷歐巴馬總統的許多「行政命令」。

史必瑟於周日接受美國廣播公司ABC「本周新聞」(This Week)的訪問時表示，川普在上任的第一天立即就會撤銷許多的歐巴馬政府在過去8年來所定下來的規章與行動。

史必瑟雖然並未明確說出具體的撤銷動作，但他指出，舉凡「過去8年來有礙於美國經濟發展與工作創造機會」的相關規章與行政命令，皆會是川普政府接手後立即鎖定的目標。

報導指出，川普在上任後必將會以行政命令撤銷歐巴馬政府在移民、能源和外交政策這三大領域方面所做出的相關行政命令。

史必瑟並指出，川普在上任之後亦將會嚴格限制所有在川普政府任職的官員，在離開川普政府之後，5年之內不得擔任遊說工作。史必瑟說，此舉將會為華府帶來新面貌，是向前看的。

他說，「在過去八年中，歐巴馬政府的官員是看後視鏡的人，這一次，我們是向前看的。如果你想在川普政府服務，你就是要為國服務，而非為你自己服務」。

(中時電子報)