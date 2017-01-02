NBA》保羅喬治：這個球季很無趣

溜馬隊主將保羅喬治覺得本季打來十分挫折。(美聯社資料照)

儘管季外補進了傑夫提格(Jeff Teague)、阿爾傑佛生(Al Jefferson)兩名戰將，溜馬隊的戰績卻是差強人意，還在為5成勝率奮戰，只於東區的老八徘徊。主將保羅喬治顯然十分失望，他說：「這個球季一點都不有趣。」

保羅喬治曾表示，「我不想去在乎球場上發生了什麼事，只要我覺得能夠享受比賽就行了。」不過隨著戰績毫無起色，他說：「這是我經歷過最痛苦的一季。」就算再怎麼享受比賽，輸球也是一點都不好玩，保羅喬治直指這是裁判在操弄，因為聯盟不喜歡溜馬這樣的小市場球隊，他因此遭罰款25000美金。

溜馬在2013、14連續兩年勇闖東區決賽，其中一役還殺進了第7場殊死戰，但都敗給了詹姆斯領軍的熱火。保羅喬治說：「也許我還活在那段美好的記憶裡，那時候我有很多優秀的隊友，我們的球隊很強，現在我得把自己當成身在不一樣的球隊而重新出發。」

最大的原因是東區已經連續6季由詹姆斯領軍的球隊打進總冠軍賽，本季騎士隊東霸天地位依舊不變，使得東區其他球隊幾乎看不到希望，無怪乎保羅喬治會有些心灰意冷。

(中時電子報)