沒在怕！川普上任後 會繼續用推特

川普發言人史派瑟（Sean Spicer）今天表示，川普宣誓就任美國總統後還會繼續使用推特，並且做「許多大事」。(圖片取自美聯社)

川普（Donald Trump）即將於1月20日上任，各界都相當關注，而他不受控的行為常在推特暴走，也常讓媒體大做文章。但川普發言人史派瑟（Sean Spicer）今天表示，川普宣誓就任美國總統後還會繼續使用推特，並且做「許多大事」。

美國廣播公司新聞網（ABC News）訪問川普的發言人史派瑟，川普是否會繼續使用推特這種極具爭議的手段發布重大政策聲明時，史派瑟回應：「當然，有何不可？」他更強調，川普在社群媒體有超過4500萬人關注並追蹤動態，可以直接與民眾對話，他認為這讓主流媒體非常惶恐。

問到民眾應預期川普後將做哪一件「大事」時，史派瑟說：「不是一件大事。會有許多大事。」他表示，川普將立即簽署一連串行政命令，廢除美國政府過去8年採取的法令與行動，這些法令已妨礙經濟成長和就業機會。

(中時電子報)