北韓擬試射洲際彈道飛彈 美警告勿挑釁

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美國五角大廈今天嚴厲譴責北韓計劃試射洲際彈道飛彈（ICBM），警告平壤勿採取「挑釁動作」。

法新社報導，美國語氣強硬地呼籲「所有國家」向北韓表明，任何不法行動將招致「後果」。

在此之前，北韓領導人金正恩指出，平壤距離試射洲際彈道飛彈不遠。洲際彈道飛彈射程可達美國海岸。

金正恩在新年電視談話中表示：「研究發展尖端武器正積極進步當中，而試射洲際彈道飛彈的準備工作，已進入最後階段。」

五角大廈指出，聯合國安理會多項決議明確禁止北韓使用彈道飛彈技術發射，並敦促平壤當局勿出現挑釁動作及煽動性言論，以免威脅國際和平與穩定。

北韓未曾成功試射洲際彈道飛彈，分析家對平壤距離成功試射還有多遠看法分歧。1060102

(中央社)