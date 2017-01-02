「不受歡迎」 35名被驅逐俄外交官離美
在華府強烈指控，莫斯科干預美國大選聲中，一架載著35名被驅逐俄羅斯外交官的飛機周日已起飛離境。
據俄羅斯新聞社（RIA Novosti）報導，除了這些外交官外，他們的親人也已隨行，機上共有96人 。
一名美國國務院發言人也向法新社證實，這35名「不受人歡迎的」外交官，還有他們的親人已離開美國。
美方聲稱，這些外交官是駐在華府俄羅斯使館，以及舊金山領事館的情報幹員，並於周四限定，他們在72小時內離境。
這驅逐是美國總統歐巴馬周四對俄制裁行動的一部分，不過他1月20日即將卸職。
華府除了驅逐這些外交官外，也對俄羅斯聯邦安全局（FSB）與軍事情報局（GRU）實施經濟制裁。
然而，由於川普即將入主白宮，俄羅斯總統普丁已排除將採取報復行動，驅逐境內美國外交官的可能。一般認為，他期望川普20日入主白宮後，彼此能重建美俄關係。
而川普已明白表示，他懷疑美國相關情資，並說他掌握了一些不為人知的狀況。
(中時電子報)
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