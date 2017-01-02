天晴暖洋洋 早晚偏涼添衣裳

中央氣象局表示，2日維持晴到多雲、陽光普照的天氣，但迎風面的東半部地區雲量偏多，仍會有些短暫雨的可能，西半部則日夜溫差偏大，提醒大家仍要留意氣溫的變化並適時增減衣物。

氣象局指出，溫度方面，東南風持續帶來南邊較暖的空氣影響，氣溫會再稍微升高一些，清晨低溫大多在攝氏19、20度，輻射冷卻使得空曠地區會有17度左右的低溫；而白天都相當溫暖舒適，有些夏天的感覺，主要是由於天空晴朗、陽光加熱效率高，天亮後溫度回升速度快，高溫普遍在25度以上，西半部甚至可以來到27、28度，因此，西半部日夜溫差偏大，提醒大家仍要留意氣溫的變化並適時增減衣物。

此外，氣象局提醒民眾，天氣雖然穩定，不過東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海地區仍有長浪出現的機率，海邊活動請注意安全；清晨在中南部及金門、馬祖易有局部霧影響能見度，有交通往返需求建議先確認航班資訊，行車也請多加留意。

氣象局指出，2日中部及雲嘉南地區AQI為對敏感族群不健康等級，高屏地區為對所有族群不健康等級，其他地區為良好至普通，指標污染物為細懸浮微粒，詳查環保署網站http://goo.gl/hE5Oct。1060102

(中央社)