NBA》超級大三元 哈登：我有無限球權

火箭隊哈登對戰尼克繳出超級大三元。(美聯社資料照)

火箭隊「大鬍子」哈登對戰尼克之役寫下超級大三元，53分、17助攻、16籃板是史上最誇張、令人驚嘆的數字。如果哈登能維持這樣高檔的表現，即使大家再怎麼嘲笑他的防守，他可能照樣會坐上本季的MVP寶座。

哈登賽後感謝教練丹托尼(Mike D′Antoni])對他的信任，而且是百分之百的信任。「這感覺真棒，因為教練給了我最大限度的自由，可能自由過頭了，我送出了很多失誤(8個)。我試著大膽地傳球，讓隊友知道他們都有機會出手。一切都令人難以置信，本季我們的團隊有非常好的化學效應。」丹托尼在進攻方面幾乎沒有給哈登任何限制，他可以自行決定切入、投籃或傳球。

尼克主將安森尼上半場就傷退，無力還擊哈登的猛攻。對手詹寧斯也直呼哈登的數據猛到不像真的，「這根本是電玩遊戲才會出現的數據，我告訴他得去搶下MVP才行。」丹托尼本季將哈登首次轉為控球後衛，事實證明是一個絕妙的點子，火箭的戰績也與西區的勇士、馬刺成為鼎足之勢。

哈登本季的失誤是生涯最高的5.7次，但助攻是全聯盟第一的12.0次，加上生涯新高的8.1籃板，也許他現在會後悔沒有早點轉打控球後衛。老闆亞歷山大也特別出來讚賞哈登，「他是聯盟史上第一流的球員。」

(中時電子報)