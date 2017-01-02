收假日多雲到晴 日夜溫差大

我要評比

今日各地多雲到晴。(劉浩廷 攝)

今日各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴的天氣，白天氣溫較高，西半部清晨輻射冷卻影響天氣較涼，日夜溫差大，僅東半部地區有局部短暫雨。預測各地溫度，北部17-28度、中部17-26度、南部18-27度。

白天各地都相當溫暖舒適，有夏天的感覺，主要是由於天空晴朗、陽光加熱效率高，天亮後溫度回升速度快，西半部可以來到27、28度，因此，西半部日夜溫差偏大，提醒大家仍要留意氣溫的變化並適時增減衣物。

而今日馬祖、金門及西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，另外今、明兩天東半部及恆春半島沿海地區有長浪發生的機率，請沿海作業船隻及海邊活動要特別注意。

近期回溫天氣至少持續一周，而由於天氣晴朗穩定，白天外出要留意紫外線且注意防曬，今天是元旦假期最後一天，大家可以好好把握這種好天氣外出走走。但因為中南部大氣擴散條件不佳，空氣品質、細懸浮微粒的濃度質偏高，如果是敏感族群要多加注意，外出務必帶上口罩。

今日中部及雲嘉南地區空氣品質指標(AQI)為對敏感族群不健康等級，高屏地區為對所有族群達不健康等級。其他地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。

(中時電子報)