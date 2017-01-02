土耳其恐攻39死 逃亡嫌犯照片公布
正當全球歡樂跨年之際，土耳其伊斯坦堡傳出今年首宗恐怖攻擊，元旦日凌晨一名槍手闖入一家著名夜店瘋狂掃射，造成至少39死、69傷，槍手仍在逃，不過當局公開嫌犯照片，指他可能是「東突厥伊斯蘭運動」(East Turkestan Islamic Movement)成員，來自阿富汗或車臣，目前警方仍全力緝捕中。
當地時間元旦凌晨1時許，槍手鎖定伊斯坦堡高檔夜店「雷納」（Reina）為攻擊目標，當時店內大約有6、700名賓客。
流出的照片顯示，夜店當時處處有屍體倒臥血泊，倖存的賓客驚慌喊叫。現場目擊者表示，事發時一片混亂，保全叫大家快逃，槍手進來見人就狂射。另一名黎巴嫰女子表示，最初以為有人打架，後來聽到槍聲，便躲在桌子下，聽到槍手高喊「真主偉大」。
事件造成39人死亡，包括多名外國人，當中有阿拉伯人，來自沙烏地阿拉伯、約旦、黎巴嫰和突尼斯。土耳其過去一年傳出多起恐怖攻擊，除了IS之外，爭獨立的庫德族激進組織也曾數度發動炸彈攻擊，去年底美國即向土耳其通報可能遭恐攻的情報，要當局提高警覺。
(中時電子報)
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