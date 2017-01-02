114億美元 北美電影票房2016創史上新高

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市調公司ComScore指出，2016年北美電影票房達到114億美元，締造有史以來最高紀錄，超越2015年的111.4億美元。

路透社報導，ComScore表示，2016年最賣座的電影是「海底總動員2：多莉去哪兒」（Finding Dory），在美國與加拿大收入達到4.863億美元。

「星際大戰外傳：俠盜一號」（Rogue One）是2016年總票房第2名，不過這部片去年12月16日才在美國上映，目前票房依舊強強滾。

迪士尼（Disney）在北美票房前10名當中占有6席，且包辦前3名，包括賺進4.08億美元的「美國隊長3：英雄內戰」（Captain America: Civil War）。1060102

(中央社)