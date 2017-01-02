1月2日各報頭版要聞

重點要聞

●財政缺口32億元 竹縣拮据 社福縮水

元旦假期，新竹縣政府舉行臨時縣務會議，宣布8項非法定社福支出調整方案，包含敬老福利津貼、敬老愛心卡、新生兒影響補助、免費營養午餐等，均有所酌減，無疑投下震撼彈。縣長邱鏡淳昨在會議中，沉重地要求一級主管「一定要準備鋼盔戴著」，也表示「縣府稅收短缺」，調整福利「不得不做」。

●「一例一休」加班費不增反減 台鐵產業工會嗆除夕起連休4天

台鐵產業工會昨日召開記者會，理事長王傑宣布，若台鐵遲未改善輪班制度，下周起將關閉協商大門，不排除從除夕到初三，依法休假4天。屆時，台鐵可能面臨火車沒有列車長無法開出；台鐵運務處處長張錦松回應，已有評估產工集體休假的影響，並研擬對策。

●領不到退休俸爆恐慌 退撫基金：準時入帳

2017年才剛開始，眾多領取新制退休俸的退伍軍職人員昨天反映，原本應於元旦入帳的退休俸並未入帳，時值政府檢討年金，引爆軍公教恐慌，退輔會電話被灌爆。退撫基金強調，退休俸都已按往例在昨天入帳，有可能是銀行作業所致，但入帳時間絕對沒有延誤。

重點要聞

●《灣生回家》作者田中實加 承認捏造身世 台女扮日裔 作品屢獲獎「欺騙感情」

在台灣與日本掀起廣大關注的知名紀錄片《灣生回家》，其監製兼作者田中實加（陳宣儒），不斷遭質疑灣生後代的身分與學經歷是造假的；出版該書的遠流出版公司董事長王榮文昨證實，陳上周五已到遠流認錯並發表聲明，坦承是土生土長高雄人、非台日混血「灣生」後代。三年多前就踢爆陳造假身世的日本《產經新聞》岡山支局長吉村剛史昨痛批，陳造假連累了灣生史實是「竄改歷史」，「她根本就是詐欺犯！」網友也痛批她欺騙感情。

●墾丁等15年 迎來新年曙光

全台迎曙光！有「日昇之鄉」美名的台東太麻里、屏東墾丁龍坑，分別在睽違16年和15年之後，昨終於又見到新年曙光，民眾欣喜若狂，拍照記錄歷史一刻，並互道新年快樂！華信航空昨也出動2架台北—台東曙光專機，帶領208名旅客在東海岸2萬呎高空迎接今年的第一道曙光。

●今晴明飄雨 中南部空品差

昨西半部多雲到晴，中央氣象局昨下午1時39分台北氣象站測得27.3℃，是76年來台北最熱元旦，也是該站設立120多年來元旦次高溫。本周僅明東北風增強，桃園以北、東半部下雨，其他日子天氣大多不錯，西半部26℃至28℃，東半部約低1、2℃。

重點要聞

●恐攻土耳其夜店 跨年派對39死

土耳其伊斯坦堡一間國際級夜店「雷納（Reina）」一日舉辦跨年派對，遭一名持槍暴徒衝入濫殺，造成至少卅九人喪生、六十九人受傷，遇害者多半是外國人。槍手行凶後逃逸，土耳其總統厄多安表示絕不向恐怖主義屈服，誓言緝凶。

●洪秀柱 明確表達爭取連任黨主席

國民黨主席改選將在五月登場，現任黨主席洪秀柱接受聯合報專訪，明確表達會爭取連任，因為她對國民黨、對兩岸，有「無可救藥的使命感」。洪直言，大家對她最大的抨擊，就是兩岸政策觀點，但去年全代會通過的兩岸政綱，內容就是中華民國憲法、深化九二共識、和平協議、終止兩岸敵對狀態、扮演兩岸和平制度化角色、造福民眾，如此清清楚楚的兩岸政策，她要反問質疑者：「我有錯嗎？」

●釋迦、石斑、水稻 將納入農作物保險

去年天然災害多，靠天吃飯的農漁民整年心血幾乎全毀。農委會繼去年推出高接梨、芒果的農作物保險，今年再推出釋迦、石斑魚以及水稻等三種農作物保險試辦計畫，農委會農業金融局指出，這三種作物保險最遲今年颱風季節前推出，穩定農民收入，未來品項還會慢慢增加。

重點要聞

●香港萬人遊行 促撤4議員覆核案

香港泛民主派組織「民間人權陣線（民陣）」元旦發起「主權在民」大遊行，提出反對中國全國人民代表大會解釋「香港基本法」、撤回本土派立法會議員司法覆核案，及落實特首真普選等訴求，在梁國雄、劉小麗、姚松炎及羅冠聰等四名捲入風波議員帶領下，號召近萬民眾加入聲援行列，並在遊行抵達終點後繼續集會，至午夜才結束。然而，港府回應聲稱，尊重議員民選事實，但拒絕撤銷四名議員司法覆核案。

●欣裕台曾捐助1.8億 黨產會查4基金會

黨產會將於廿日針對國民黨所屬民生建設基金會、民權基金會、民族基金會及國家發展基金會等四個基金會召開聽證程序，認定這四個基金會是否為國民黨附隨組織。黨產會發言人施錦芳表示，若認定為附隨組織，國民黨從欣裕台公司「捐贈」給予四個基金會的一．八億元，就會被認定是不當取得之財產。

●川蔡會? 川普語帶玄機：再看看

美國總統當選人川普前天在佛州棕櫚灘的高球俱樂部參加除夕慶祝活動前，被媒體問到台灣總統蔡英文若過境是否會和她見面？川普並無明顯排斥之意，他雖回答，從儀節（Protocol）上來說有點不恰當，不過，他也語帶玄機，連著兩次說：「但我們再看看，我們再看看。（But we’ll see…We’ll see.）」

(中時電子報)